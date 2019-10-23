Россиян предупредили о похолодании

В Центральном федеральном округе России в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Так, в Орловской области во второй половине недели ожидается плюс 13 днем и около плюс 8 ночью, возможны осадки. В Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской областях — плюс 10-12 днем и до плюс 7 градусов ночью. В четверг в регионах ожидаются дожди.

В Липецкую и Тамбовскую области во второй половине недели придут дожди и пасмурная погода, там ожидается от плюс 9 до плюс 13 градусов днем и от 7 до 9 градусов ночью. В Ивановской области ожидается переменная облачность без осадков и около плюс 10 тепла, а во Владимирской — облачность с прояснениями и до плюс 13 тепла.

В Воронежской области ожидается до плюс 15 градусов и дожди, а в Курской и Белгородской — незначительные дожди и туман. До конца рабочей недели там похолодает до 14-15 градусов. В Ярославской области — около плюс 10 днем и плюс 5 ночью, без осадков. В Костромской — до плюс 9 днем и плюс 4 градусов ночью, возможны кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 октября, в Центральной части России ожидается потепление. Как заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в стране в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов.

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