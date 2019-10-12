Россиянам рассказали о погодной аномалии в стране

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4–6 градусов температура выше нормы во всей азиатской территории», — сказал специалист.

Вильфанд рассказал, что теплая погода связана с множеством факторов, которые способствовали выносу теплых воздушных масс с юга.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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