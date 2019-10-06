Москвичам пообещали потепление

К концу следующей недели в Москве ожидается потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Температура и сегодня, и завтра будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса — это много, такое впечатление, что мы сейчас находимся в начале ноября», — сказал синоптик, отметив, что в ночь на понедельник температура будет ниже нуля, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Вместе с тем во второй половине недели москвичей ожидает «октябрьское потепление», констатировал Вильфанд. Так, в четверг, 10 октября, температура приблизится к норме, в пятницу, 11 октября, в столице потеплеет на два градуса выше нормы. Кроме того, в пятницу дневные температуры будут достигать 14 градусов. Атмосферное давление всю неделю будет стабильное.

Вильфанд также напомнил о метеорологическом правиле, согласно которому «после сильного похолодания обязательно наступает потепление». Он также отметил, что автомобилистам пока не нужно менять летнюю резину на зимнюю, поскольку минусовая температура может быть только ночью.

В конце сентября Вильфанд сообщил, что в большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. Так, по его словам, теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Так, она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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