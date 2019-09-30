Россиянам рассказали о погоде в октябре

В большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Кроме того, синоптик отметил, что в некоторых регионах в этом месяце ожидается температура выше нормы. Так, теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вильфанд добавил, что в южной части европейской территории России, а также на среднем Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, на юге Якутии и в устье Амура ожидается дефицит осадков. «Уровень этой реки все еще выше опасных отметок, но притока дополнительных осадков не прогнозируется. Все равно это надолго затянулось, но в первой пятидневке октября такие высокие уровни там будут, а потом начнут снижаться», — сказал синоптик.

Температуру ниже нормы могут ожидать жители Ленинградской, Мурманской, Читинской и Амурской областей, а также проживающие в Карелии, Бурятии и на юге Хабаровского края.

В конце сентября Вильфанд предупредил, что с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. По его словам, в этот период необычно теплая погода будет на севере, а также в европейской и азиатской частях страны. На юге при этом ожидаются сильные холода.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Так, она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры будут на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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