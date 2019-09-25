Россиянам рассказали о сроках температурных аномалий

С октября по март в России ожидаются температурные аномалии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Так, в этот период аномально теплая погода будет на Севере, в европейской и азиатской частях России. На юге при этом ожидаются аномальные холода.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Так, она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры будут на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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