Россиянам пообещали возвращение тепла

На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18. Об этом рассказал ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, пишет «Российская газета».
В Москве и Подмосковье в начале недели ожидаются дожди, ночью от 5 до 14 градусов выше нуля, днем — до 14-19.
В Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура вырастет до 22 градусов, однако ожидаются дожди. В Ленинградской и Псковской областях ночью — 4-9 градусов выше нуля, днем — 9-14 градусов. В Саратовской и Самарской областях ожидается до 22 градусов выше нуля, а в Поволжье — 4-9 ночью и 10-15 днем.
На юге России, в Краснодарском крае и на побережье Черного моря, прогнозируется «бархатный сезон» — температура достигнет 25 градусов. На Северном Кавказе воздух прогреется до 28 градусов.
Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 1 октября, ожидается очень низкое атмосферное давление. В этот день оно опустится до 732 миллиметров ртутного столба (976 гектопаскалей), что ниже показателей от 1 октября 1954 года, когда давление составляло 733 миллиметра (977,7 гектопаскаля).