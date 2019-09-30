Россиянам пообещали возвращение тепла

На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18. Об этом рассказал ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, пишет «Российская газета».

В Москве и Подмосковье в начале недели ожидаются дожди, ночью от 5 до 14 градусов выше нуля, днем — до 14-19.

В Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура вырастет до 22 градусов, однако ожидаются дожди. В Ленинградской и Псковской областях ночью — 4-9 градусов выше нуля, днем — 9-14 градусов. В Саратовской и Самарской областях ожидается до 22 градусов выше нуля, а в Поволжье — 4-9 ночью и 10-15 днем.

На юге России, в Краснодарском крае и на побережье Черного моря, прогнозируется «бархатный сезон» — температура достигнет 25 градусов. На Северном Кавказе воздух прогреется до 28 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 1 октября, ожидается очень низкое атмосферное давление. В этот день оно опустится до 732 миллиметров ртутного столба (976 гектопаскалей), что ниже показателей от 1 октября 1954 года, когда давление составляло 733 миллиметра (977,7 гектопаскаля).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru