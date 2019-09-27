Москву накроет рекордно низкое давление

Небывало низкое атмосферное давление в Москве ожидается во вторник, 1 октября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В этот день давление опустится до 732 миллиметров ртутного столба (976 гектопаскалей), что ниже показателей от 1 октября 1954 года, когда давление было 733 миллиметра (977,7 гектопаскаля). «Это значит, что возможно у нас 1 числа будет установлен новый рекорд очень низкого атмосферного давления», — пояснила метеоролог.

Она добавила, что после достижения отметки в в 732 миллиметра ртутного столба в тот же день давление начнет повышаться.

На портале «Метеоновости» сказано, что понижение давления начнется в понедельник, 30 сентября. Это связано с циклоном, который будет влиять на погоду в московском регионе в начале октября. В публикации уточняется, что возмущенное магнитное поле в сочетании с низким атмосферным давлением опасны для здоровья.

В прошлый раз критически низкое давление в 730 миллиметра ртутного столба было во время «барической бензопилы» 21-22 сентября в Центральной России. До этого в течение нескольких дней в регионе давление колебалось от нормальных 745 до низких 733 миллиметров.

Пережить перепады атмосферного давления помогут отдых дома и отсутствие любых нагрузок.

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