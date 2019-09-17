Россиянам раскрыли способ пережить «барическую пилу»

Людям, которые остро реагируют на резкие перепады атмосферного давления, известные как «барическая пила», стоит оставаться дома. Об этом сообщила ведущая научная сотрудница Института профилактической медицины Ольга Молчанова, передают «Известия».

Молчанова добавила, что в подобных условиях рекомендуется лежать, а также пить черный чай с мятой — он «расслабляет» сосуды и успокаивает. Она также посоветовала лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты.

Специалистка отметила, что метеозависимые люди могут не чувствовать себя плохо на протяжении всех дней перепадов давления. Недомогание может проявиться либо только в первый, либо в последний день. Молчанова подчеркнула, что поход к врачу в такой ситуации — дополнительная нагрузка на организм.

15 сентября жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о так называемой «барической пиле» — резких колебаниях атмосферного давления. С понедельника, 16 сентября, по среду, 18 сентября, показатели барометров опустятся до 733 миллиметров.

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