Росгидромет нашел способ повысить точность прогнозов погоды

В Гидрометцентре России планируют в ближайшее время повысить точность прогнозирования осадков с помощью подключения информации об океанах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, основываясь только на модели атмосферной циркуляции. (…) Нужно научиться создавать общую модель циркуляции атмосферы и океана. (…) Надеюсь, что к концу этого года или в следующем такая модель будет создана», — сказал он.

Вильфанд также отметил, что такой способ позволит делать краткосрочные прогнозы. Долгосрочные прогнозы могут появиться в течение десяти лет.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в центральной части России на следующей неделе ожидаются потепление и затяжные дожди. По данным синоптиков, температура в регионе вернется к климатической норме и будет достигать 11-15 градусов.

В конце сентября Вильфанд предупредил, что с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. По его словам, в этот период необычно теплая погода будет на севере, а также в европейской и азиатской частях страны. На юге при этом ожидаются сильные холода.

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