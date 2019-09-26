Россиянам пообещали возвращение тепла и дожди

В центральной части России на следующей неделе ожидается потепление и затяжные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура в центральном регионе вернется к климатической норме и будет достигать 11-15 градусов. «В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится. Местами воздух будет прогреваться до плюс 15-17 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. По его словам, в этот период аномально теплая погода будет на Севере, а также в европейской и азиатской части страны. На юге при этом ожидаются сильные холода.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Так, она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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