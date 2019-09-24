На российских курортах рекордно похолодало

В Сочи и Туапсе зафиксированы новые рекорды минимальных температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Результатом [обширного циклона, ставшего причиной заморозков в России] стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. И, если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1 градуса, то в субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года», — говорится в сообщении.

Так, синоптики отмечают, что новая минимальная температура для расположенных на черноморском побережье городов составила 7,8 градуса.

Отмечается, что в других регионах страны, а именно — в Калмыкии и Вологодской области, после 25 сентября ожидается похолодание до минус 3 градусов.

Ранее стало известно, что похолодание в европейской части России сохранится всю текущую неделю. Небольшого потепления в Москве и области стоит ожидать только к выходным, сообщала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Средняя суточная температура будет 6-7 градусов, что характерно скорее для октября. Значения средней суточной температуры ниже климатической нормы.

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