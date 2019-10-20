Москвичам пообещали летнюю погоду в октябре

В ближайшую неделю в Москве сохранится почти летняя погода. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
По словам метеоролога, с учетом того, что в июле этого года температура часто была 16-17 градусов, в начале недели температура в Москве будет «как летом». Во вторник столбики термометров опустятся на 3-4 гдаруса, но до конца недели тепло будет держаться на уровне 11-15 градусов.
Вильфанд также добавил, что необычно теплая погода сейчас установилась практически на всей территории России. Причиной такого явления он назвал пришедший в страну с юга антициклон.
Ранее сообщалось, что глава Гидрометцентра связывал необычно теплую погоду в России с глобальным потеплением. Он пояснил, что необычные метеорологические события в последние годы повторяются все чаще.