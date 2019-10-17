Россиянам предрекли «пожилое» бабье лето

В центральной части России в ближайшее время установится теплая и солнечная погода — синоптики называют такой период «пожилым» бабьем летом. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

«Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать "пожилым" бабьим летом», — сказала она, уточнив, что с пятницы, 18 октября, в регионе ожидается превышение климатической нормы примерно на 6 градусов. Тепло продержится до вторника, 22 октября. В выходные, 19 и 20 октября, ожидается температура около 16 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что на большей части территории Центральной России ожидается теплая и солнечная погода, температура может подняться до плюс 18 градусов.

12 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в стране в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. «Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4-6 градусов температура выше нормы на всей азиатской территории», — отметил специалист.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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