Россиян предупредили о резких скачках атмосферного давления

В Москве и Московской области в ближайшие два дня ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Так, синоптики предупреждают, что вечером 15 октября в регионе распространится антициклон, вблизи центра которого атмосферное давление вырастет до 1028 гектопаскалей. Этот показатель превысит аналогичный за 14 октября на 20-25 единиц. В среду, 16 октября, атмосферное давление упадет до 1012 гектопаскалей, однако затем снова начнет расти.

«Следует отметить, что такие значения атмосферного давления в принципе мало отклоняются от нормы, однако их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, которым следует позаботиться о своем здоровье», — отмечается в сообщении Росгидромета.

Кроме того, температура в регионе также будет меняться. Так, днем 15 октября ожидается температура до 13 градусов тепла, 16 октября — до плюс 10 градусов, однако ночью возможны понижения температуры до минусовых значений. С четверга, 17 октября, могут начаться дожди, воздух прогреется до плюс 16 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью. В пятницу местами ожидается умеренный дождь, дневная температура составит 10-12 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что на большей части территории Центральной России ожидается теплая и солнечная погода, температура может подняться до плюс 18 градусов.

12 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в стране в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. «Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4-6 градусов температура выше нормы на всей азиатской территории», — отметил специалист.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru