Россиян предупредили о резком наступлении «автомобильной зимы»

В столичном регионе России в этом году «автомобильная зима» наступит позже обычного, но резко. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

Под «автомобильной зимой» понимается период, когда автомобилистам следует менять летнюю резину на зимнюю. «Критерием для этого является устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку плюс 5 в сторону понижения», — уточняют синоптики.

Поскольку в этом году произошла подвижка сезонов, «автомобильная зима» тоже наступит примерно на две недели позже. «Причем произойдет это резко, среднесуточная температура понизится на 10 градусов. Пойдет снег, местами появится небольшой снежный покров. На дорогах прогнозируется первая гололедица», — говорится в сообщении на сайте службы.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе России в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в стране в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов.

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