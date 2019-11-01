Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Россиян заподозрили в торговле наркотиками в Казахстане
Российский офицер взял на службу смартфон и получил строгий выговор
Раскрыт новый мотив убийства любовницы российским чиновником
Российские богачи стали еще богаче
Женщина захотела увеличить ягодицы и получила тяжелые увечья
Российские «Посейдоны» и «Кинжалы» оказались вне договора с США
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Сбежавший из племени людоедов мальчик вернулся туда спустя 14 лет
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
Новости партнеров

Россиянам рассказали о «новых» временах года

Перейти в «Мою Ленту»

Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье и предлетье. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Предзимье — это период между осенью и зимой, он длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода, заявил Вильфанд. Еще один сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.

Он также добавил, что до зимы «пока еще далеко» — средняя температура твердо опустится ниже нуля только в конце декабря.

Ранее 1 ноября врачи рассказали, что хождение без головного убора в холодную погоду может навредить здоровью и привести к менингиту и даже к облысению. Головной убор защитит от переохлаждения ушей и лобной части головы. В противном случае может начаться воспалительный процесс, обострение инфекций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа опасность хождения без шапки
Москвичам рассказали о погоде на праздниках
Россиянам рассказали о погоде в ноябре
Другие материалы рубрики
Россия19:0431 октября

«Ужасные вещи случаются каждый день»

Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
13:54Сегодня

Российский офицер взял на службу смартфон и получил строгий выговор

13:13Сегодня

Обвинения России в причастности к чилийским протестам объяснили русофобией

13:12Сегодня

В России оценили отказ Украины платить за восстановление Донбасса

Россия00:1631 октября
Алан Ерох

«Ну че, когда революция?»

Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
13:09Сегодня

Мужчины в России стали жить дольше

13:05Сегодня

Стало известно о госпитализированных с нервным срывом солдатах в Забайкалье

12:50Сегодня

Пьяный россиянин месяц избивал жену и пытавшуюся защитить ее дочь

Россия00:0330 октября

«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»

Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
12:44Сегодня

Россиянин погонялся с полицейскими и получил 29 штрафов

12:44Сегодня

Россиянка родила в электричке и сразу же выбросила ребенка

12:27Сегодня

В России четырехлетняя девочка упала с 17-го этажа и выжила

Россия
Российский офицер взял на службу смартфон и получил строгий выговор
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Россиянам рассказали о «новых» временах года
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Обвинения России в причастности к чилийским протестам объяснили русофобией
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
В России оценили отказ Украины платить за восстановление Донбасса
Все материалы
Мир
Российские «Посейдоны» и «Кинжалы» оказались вне договора с США
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Раскрыт мотив указавшего на местоположение аль-Багдади шпиона ИГ
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Россия заявила об отсутствии подтверждения смерти аль-Багдади
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Рада заступилась за националистов из «Азова» перед США
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Россиян заподозрили в торговле наркотиками в Казахстане
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
ЛНР и Украина развели войска в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Жители города в Донбассе заработали больше киевлян
Все материалы
Экономика
Россияне захотели пустить отцовский капитал на машины
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Назван срок завершения дорожного мегапроекта в России
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Уходящий от налогов российский бизнес попросили простить
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
В российские магазины завезут искусственное мясо
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в убийстве россиянки на детской площадке покончил с собой
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Пропустивший убийцу ребенка в здание сотрудник детского сада задержан
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Голунов пришел в суд в бронежилете
Все материалы
Наука и техника
США через Китай назвали «неудачным» оружие России
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
В России нашелся «идущий по стереотипам» самолет-«ледокол»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Т-72 выдержал взрыв мины
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Российские бомбы переупакуют
Все материалы
Спорт
Команда Поветкина нашла «новое денежное место»
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Тайсон Фьюри нокаутировал профессионального рестлера
Залп по «волкам»
На что ставить в 11-м туре АПЛ
Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск
Денис Бергкамп«Таблоиды поливали меня грязью»
Его трансфер считали провалом, но он стал легендой «Арсенала». История Денниса Бергкампа
Толстяк скинул с себя майку и прокатился на пузе после победы любимой команды
Все материалы
Культура
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
Тайна бюджета дракона
 
Названа самая популярная среди россиян песня для смерти
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Артисты Мариинского театра приехали в Москву, отравились и попали в больницу
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Шнуров написал стихотворение о массовых увольнениях врачей
Все материалы
Интернет и СМИ
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Эксперты предупредили о последствиях закона об устойчивом Рунете
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Мужчина выдал все проступки бывшей ее новому парню и снискал поддержку в сети
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Женщины перечислили самые важные негласные принципы жизни
Все материалы
Ценности
46-летняя бывшая супермодель 13 часов надевала костюм на глазах у публики
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Рианна снялась в откровенной фотосессии и показала новую коллекцию белья
Все материалы
Путешествия
Представлен новый Airbus с комфортным экономклассом
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Российских паломников перестали считать туристами
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Копившую два года на путешествие туристку нашли мертвой
Все материалы
Из жизни
Сбежавший из племени людоедов мальчик вернулся туда спустя 14 лет
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Водитель получил на заправке подарок и стал миллионером
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
В доме с десятками смертоносных змей нашли труп женщины
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Трамп сменил место жительства
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Названы лучшие города России для покупки жилья
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы