Россиянам раскрыли связь здоровья с погодой

Зависимость артериального давления человека от погоды не доказана — связь самочувствия с погодой существует только при продолжительном дожде, низких температурах и ветре, которые приводят к простуде. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что в научных журналах редко появляются публикации, которые доказывали бы влияние изменчивости погоды на состояние гипотоников или гипертоников. Он привел в пример исследование, когда ученые не говорили людям о показателях погоды и выяснили, насколько жалобы на здоровье связаны с ее изменчивостью. Связи найти не удалось.

Синоптик также добавил, что надо отличать влияние погоды от влияния климата — например, волны тепла могут негативно отразиться на здоровье людей.

Ранее сообщалось, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. «Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru