Россиянам раскрыли связь здоровья с погодой

Зависимость артериального давления человека от погоды не доказана — связь самочувствия с погодой существует только при продолжительном дожде, низких температурах и ветре, которые приводят к простуде. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Вильфанд отметил, что в научных журналах редко появляются публикации, которые доказывали бы влияние изменчивости погоды на состояние гипотоников или гипертоников. Он привел в пример исследование, когда ученые не говорили людям о показателях погоды и выяснили, насколько жалобы на здоровье связаны с ее изменчивостью. Связи найти не удалось.
Синоптик также добавил, что надо отличать влияние погоды от влияния климата — например, волны тепла могут негативно отразиться на здоровье людей.
Ранее сообщалось, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. «Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.