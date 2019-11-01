Россиянам пообещали «розовую» зиму

Россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

По осадкам зима будет близка к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России — там возможен дефицит осадков. На Таймыре и в Западной Сибири, наоборот, будет их избыток.

31 октября сообщалось, что в ноябре температура воздуха на территории России будет около нормы; исключением станет Дальний Восток — там она будет выше, чем обычно. Режим осадков по всей стране приблизится к обычному, и недостатка в них не будет, отметил Вильфанд. На юге Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области, Якутии и Амурской области будет избыток осадков.

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