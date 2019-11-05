Температура в Москве побила полуторавековой рекорд

В Москве зафиксирован абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и Подмосковья, передает «Интерфакс».

«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градуса, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства. Ожидается, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

Кроме того, синоптики пообещали, что тепло сохранится еще несколько дней, а заморозки начнутся не раньше субботы. В ночь на среду, 6 ноября, в Москве будет не холоднее 8 градусов, а днем ожидается потепление до 10-12 градусов. В четверг, 7 ноября, температура составит примерно 4-8 градусов.

Ранее стало известно, что в ноябре температура воздуха на территории России будет около нормы. Исключением станет Дальний Восток — там она будет выше, чем обычно. При этом отмечалось, что в столичном регионе и центральной части России в начале месяца показатели термометров окажутся на 9-10 градусов выше уровня многолетних наблюдений.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

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