Главный российский синоптик назвал «барическую пилу» выдумкой

Термин «барическая пила», обозначающий резкие скачки и колебания атмосферного давления, не имеет отношения к метеорологии и является «пугающей выдумкой». Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик рекомендовал СМИ не пугать людей сообщениями о «барической пиле», поскольку колебания давления происходят постоянно. По словам Вильфанда, атмосферное давление меняется постоянно из-за перемещения барических образований (области в атмосфере с определенным давлением).

«Колебания давления — это постоянно существующая ситуация, причем совершенно нормальная. Но как только специалист придумывает что-то пугающее, это сразу подхватывается с большим удовольствием», — заявил он.

Ранее Гидрометценр предупредил, что в центральной части России ожидается сильное похолодание. Затем температура воздуха снова повысится. Так, в воскресенье, 10 ноября, ночная температура составит от 1 до 6 градусов, 11 ноября — от 3 до 8 градусов. Дневная температура в эти дни может достигать 11 градусов.

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