Россиянам рассказали о погоде в начале календарной зимы

В начале календарной зимы на восточно-европейской территории России похолодает, но погода продолжит оставаться неустойчивой. Об этом сообщил портал «Метеовести» со ссылкой на данные центра «Фобос».

29 ноября положительные температуры будут наблюдаться в том числе на севере страны, однако 1 декабря уже ожидается похолодание. Оно будет резким: так, в Москве в субботу и в начале ночи воскресенья еще продержится оттепель, а уже к утру похолодает до минус одного градуса. Отмечается, что минусовые температуры ожидаются не только в России, но и в соседних странах — на Украине, в Белоруссии и Молдавии.

На юге России из-за вторжения воздуха из акватории Баренцева моря возникнет плотная облачность. Там также прогнозируются наиболее интенсивные осадки — свыше 30 миллиметров. На востоке Центрального региона ожидается более 10 миллиметров осадков. По данным портала, на территории от Ледовитого океана до Черного моря будет усиливаться арктический ветер — его преобладающее значение составит 15-20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что на дорогах Москвы образуется «ледяной панцирь» толщиной до 1,5 сантиметра. Во всем Московском регионе толщина ледяного покрова на дорогах может составить до 2 сантиметров.

25 ноября сообщалось, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Синоптики подчеркнули, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

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