Россия
 
Последние новости
В США испугались «абсолютного оружия» России в Тихом океане
Назван самый вредный завтрак
Вратарь «Манчестер Юнайтед» совершил два суперсейва за пять секунд
Сдавшего китайские секреты мужчину объявили мошенником
В Британии открестились от планов по сокращению армии
Массовый завал лыжниц лишил их победы
Решивший помешать Трампу миллиардер Блумберг начал предвыборную кампанию
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Ветеран три года пролежал мертвым в своей квартире
Новости партнеров

Российский город накрыло песчаной бурей в преддверии зимы

Перейти в «Мою Ленту»
tvzvezda.ru

Российский город Таганрог в Ростовской области накрыла песчаная буря. Внимание на видео, снятое местными жителями, в воскресенье, 24 ноября, обратил телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что над обмельчавшим Таганрогским заливом поднимается пыль, которую ветер несет в сторону города. «Я изначально думал, что это туман, что это дым, а оказалось, что это песчаная буря. Таганрогского залива больше нет, Таганрог засыпало песком на четыре метра», — комментирует происходящее автор ролика.

Как отмечает «Звезда», причиной песчаной бури, которая продолжается в городе уже вторые сутки, стал ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Принесенный ветром песок осел на улицах Таганрога, жителям приходится носить маски и обматываться шарфами, при этом многие жалуются на проблемы с дыханием.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в регионе еще на протяжении как минимум суток.

23 ноября жители Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край) опубликовали в соцсетях фотографии сильного отлива Азовского моря — море отошло от линии берега приблизительно на 100 метров. Отмечалось, что подобного явления не наблюдалось несколько десятков лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вместо снега: Таганрог накрыла песчаная буря
Россиян поразило внезапно обнажившееся дно Азовского моря
Берега Байкала и Куршской косы оказались усеяны окурками и пластиком
Другие материалы рубрики
Россия00:0123 ноября

«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»

Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
19:32Сегодня

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

18:30Сегодня

Учительница заложила в Московском зоопарке муляж бомбы в педагогических целях

17:56Сегодня

Семилетняя россиянка пошла гулять по льду после отказа подруги и умерла

Россия00:0121 ноября

«Эта война никому нахрен не была нужна»

Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
17:21Сегодня

В России ответили на заявление Киева о «кошмарящей Европу» базе в Крыму

17:08Сегодня

Совфед отреагировал на план США блокировать «Северный поток-2» военным бюджетом

15:58Сегодня

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Россия00:0619 ноября
Аня Ольшевская

«Разве бывает, что ничего не болит?»

Этой девочке надо вернуть нормальную жизнь. Нужна ваша помощь
15:17Сегодня

Массовая авария из-за покрывшейся льдом российской трассы попала на видео

14:30Сегодня

Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

14:17Сегодня

Российский вертолет жестко сел из-за отказа винта

Россия
Российский город накрыло песчаной бурей в преддверии зимы
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Учительница заложила в Московском зоопарке муляж бомбы в педагогических целях
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Семилетняя россиянка пошла гулять по льду после отказа подруги и умерла
Все материалы
Мир
Сдавшего китайские секреты мужчину объявили мошенником
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
В Британии открестились от планов по сокращению армии
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Решивший помешать Трампу миллиардер Блумберг начал предвыборную кампанию
Пошли стеной
 
В Великобритании задумали сократить армию до «самой маленькой за столетия»
Все материалы
Бывший СССР
Сходившему к Скабеевой украинскому депутату принесли траурный венок
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи
Все материалы
Экономика
Только москвичи и петербуржцы оказались склонны к спонтанным покупкам
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Эксперт сравнил украинскую экономику с больным человеком
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Две страны заинтересовались SSJ-100
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы
Все материалы
Силовые структуры
В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
Похищавшего россиян вора в законе объявили в розыск
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
23-летняя российская следовательница покончила с собой
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
Все материалы
Наука и техника
В США испугались «абсолютного оружия» России в Тихом океане
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Названо опасное для здоровья число чашек кофе в день
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Бронированный пикап Илона Маска за сутки заказали 146 тысяч раз
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Рассекречены правила общения Земли с космонавтами
Все материалы
Спорт
Вратарь «Манчестер Юнайтед» совершил два суперсейва за пять секунд
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Массовый завал лыжниц лишил их победы
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Хоккеист ЦСКА забросил шайбу с отрицательного угла
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Все материалы
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Кей-поп-звезда Гу Хара умерла в 28 лет
«Они уже долбились к нам в квартиру»
Концерты на рынках и разборки с гопниками — как выжить в рок-туре по России
Пригожин призвал перестать «колбасить» Ротару
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Все материалы
Интернет и СМИ
В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Извращенец приставал к девочке через взломанную веб-камеру в ее спальне
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Красная книга России усомнилась в принадлежности Дагестана
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Отец придумал правила посещения новорожденного и взбесил родственников
Все материалы
Ценности
Модникам предложили носить униформу нацистских концлагерей
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Девушка Роналду снялась топлес
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Все материалы
Путешествия
Китайцев научат правильно вести себя за рубежом
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Появилось видео экстренно севшего самолета из-за гибели пилота
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Минтранс оценил возможность возвращения чартеров в Египет
Все материалы
Из жизни
Ветеран три года пролежал мертвым в своей квартире
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Убитого крокодилом рыбака искали несколько дней
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за кишечную инфекцию
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Толстяков стали чаще брать на работу в России
Все материалы
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер
Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой
В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5
Все материалы
Дом
Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Замок Галкина и Пугачевой испортили птицы
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин 20 лет скрывал от жены факт продажи общей квартиры
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы