Россиян поразило внезапно обнажившееся дно Азовского моря

Жители Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край) опубликовали фотографии сильного отлива Азовского моря. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте «Типичный Краснодар».
По данным издания «Кубань 24», море отошло от линии берега приблизительно на 100 метров, в связи с чем россияне увидели дно. Отмечается, что подобного явления не наблюдалось несколько десятков лет.
Большинство подписчиков удивились столь сильному отливу Азовского моря. «Я такого там вообще никогда не видела. Ого. Обычно пирс наполовину в воде», — удивилась olga_ermolenko1212. «Это нормальное явление, хоть и не такое частое. Ветер гонит воду от берега, хуже, когда обратно», — объяснил юзер ksanafiatat.
Местные жители призвали воспользоваться возможностью почистить морское дно. «Природа вам показывает, как завалили мусором берег, и просит убрать!» — написал пользователь angen1975. Некоторые комментаторы предположили, что в этот район скоро придут золото- и металлоискатели.
В октябре специалисты российского отделения Greenpeace выяснили, что большая часть мусора на берегу Байкала — это пластиковые бутылки и пенопласт, а на Куршской косе — окурки и пакеты от чипсов. 86 процентов отходов оказались пластиковыми, преимущественно одноразового использования.