Россиян поразило внезапно обнажившееся дно Азовского моря

Жители Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край) опубликовали фотографии сильного отлива Азовского моря. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте «Типичный Краснодар».

По данным издания «Кубань 24», море отошло от линии берега приблизительно на 100 метров, в связи с чем россияне увидели дно. Отмечается, что подобного явления не наблюдалось несколько десятков лет.

В Приморско-Ахтарске сильнейший отлив Азовского моря Местные не припоминают такого за последние несколько десятков лет. Море ушло от берега больше чем на 100 метров. Ветер, ветер, ты могуч. Фото: Андрей Крамар, Алина Островская, Пpимopcко-Axтapcк. Фото опубликовано @tipich_krd

Большинство подписчиков удивились столь сильному отливу Азовского моря. «Я такого там вообще никогда не видела. Ого. Обычно пирс наполовину в воде», — удивилась olga_ermolenko1212. «Это нормальное явление, хоть и не такое частое. Ветер гонит воду от берега, хуже, когда обратно», — объяснил юзер ksanafiatat.

Местные жители призвали воспользоваться возможностью почистить морское дно. «Природа вам показывает, как завалили мусором берег, и просит убрать!» — написал пользователь angen1975. Некоторые комментаторы предположили, что в этот район скоро придут золото- и металлоискатели.

В октябре специалисты российского отделения Greenpeace выяснили, что большая часть мусора на берегу Байкала — это пластиковые бутылки и пенопласт, а на Куршской косе — окурки и пакеты от чипсов. 86 процентов отходов оказались пластиковыми, преимущественно одноразового использования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!