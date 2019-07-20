Сотни ядовитых медуз выбросило на российский пляж

krasnodar_kray / Instagram

Посетители пляжа в городе Кучугур Краснодарского края увидели выброшенных на берег медуз. Видеозапись с пляжа опубликовано в Instagram-аккаунте krasnodar_kray.

На записи видно, что на песке лежат крупные медузы с сильно поврежденными телами. Некоторые комментаторы предположили, что такие медузы не могут жить в Азовском море из-за неподходящей среды обитания, поэтому их выбрасывает на берег. Работники убрали тела медуз с пляжа.

16 июля издание «Регион online» писало, что похожих медуз заметили на пляже в Приморско-Ахтарске. Специалисты по водным биологическим ресурсам рассказали, что у побережья появились медузы корнероты. По их словам, они быстро плавают и способны обжечь, но это опасно лишь при аллергии. Обычно у человека возникает «ощущение, сравнимое с падением в куст крапивы».

Специалисты предположили, что такое количество медуз связано со штормом в Азовском море. Кроме того, из-за роста солености воды корнероты активно переходят по Керченскому проливу из Черного моря в Азовское.

Ранее на прилавках рынков в Крыму нашли вяленое мясо дельфинов, которые выбросились на берег и погибли. Его продавали по 600-800 рублей за килограмм. Очевидцы сообщили, что тела дельфинов разделывают на балык и вялят на берегу в ямах.

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