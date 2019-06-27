В России начали забирать животных у уличных фотографов

В поселке Витязево возле Анапы у уличных фотографов изъяли африканского львенка. Об этом 26 июня сообщила прокуратура Краснодарского края.

Условия содержания львенка в Витязево не соответствовали требованиям ветеринарного законодательства. По данным ведомства, африканский лев внесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Животное передали в зоопарк.

26 июня комиссия городской администрации также изъяла у пляжных фотографов двух обезьян и попугая Ара, которых также передадут в зоопарк. В комиссию вошли представители управления торговли, МВД, Росприроднадзора и ветеринарной службы, сообщается на сайте администрации.

Рейды начали проводить после многочисленных жалоб жителей и гостей города на измученный вид животных, отметили в администрации. Глава Анапы Юрий Поляков заявил, что власти будут и дальше «активно противодействовать» проблеме.

В апреле в Крыму на рынках начали продавать вяленое мясо дельфинов, которые выбросились на берег и погибли, за 600-800 рублей за килограмм. По словам очевидцев, туши дельфинов разделывали на берегу в ямах.

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