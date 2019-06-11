На подмосковных диких пляжах прошли рейды

На подмосковных водоемах провели почти 11 тысяч мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 11 июня.

«Это рейды, которые проводятся вдоль береговых линий крупных рек и водохранилищ, инспектирования мест отдыха на воде, занятия и инструктажи в учебных учреждениях и другие мероприятия», — уточнил Пестов.

Он подчеркнул, что самые опасные зоны, где чаще всего происходят несчастные случаи, — дикие пляжи. Пестов призвал усилить патрули в этих зонах, а также продолжить «терпеливо проводить разъяснительные беседы с жителями» о недопущении купания в этих местах.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ежедневно за порядком на местных водоемах следят 700 человек. Всего в этом году в регионе откроются 208 пляжей. За последние шесть лет оборудованных мест для купания в области стали в три раза больше.