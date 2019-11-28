Москвичей предупредили о «ледяном панцире»

На дорогах Москвы образуется «ледяной панцирь» толщиной до 1,5 сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, во всем регионе толщина ледяного покрова на дорогах может составить до 2 сантиметров. «Это уже не легкая наледь, а хорошая гололедица», — отметил Тишковец.

Синоптик уточнил, что в субботу, 30 ноября, ожидаются осадки в виде дождей, но в ночь на воскресенье, 1 декабря, температура воздуха резко понизится. «Ливни будут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко», — добавил Тишковец.

Ранее о мокром снеге, дожде, гололедице и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве на выходных, 30 ноября и 1 декабря, предупреждала также главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В течение суток в субботу температура в Москве будет держаться на уровне около нуля градусов, а в воскресенье ночью температура будет отрицательной, днем понижение продолжится.

25 ноября сообщалось, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Синоптики подчеркнули, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

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