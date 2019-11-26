Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

В Москве в выходные будет мокрый снег, дождь, сильная гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

В течение суток в субботу температура в Москве будет держаться на уровне около нуля градусов, а в воскресенье ночью температура будет отрицательной, днем понижение продолжится.

Позднякова отметила, что самым неблагоприятным явлением будет сильная гололедица — она ожидается вечером в субботу и в ночь на воскресенье и затронет все районы столичного региона.

Ранее сообщалось, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Синоптики подчеркнули, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

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