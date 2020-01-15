В Гидрометцентре ответили депутату о климатической атаке США на Россию

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал слова депутата Госдумы Алексея Журавлева, не исключившего атаку США на Россию с помощью климатического оружия. Об этом синоптик рассказал RT.

По словам ученого, аномально теплая зима в России обусловлена влиянием теплых воздушных масс, пришедших на континент с Атлантического океана. Он добавил, что угрозы для человека такой температурный фон не представляет.

«Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения», — заверил Вильфанд.

14 января Журавлев заявил, что считает климатические изменения в России неслучайными. Он рассказал, что впервые американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме, и, несмотря на современный международный запрет, продолжают его разработку. При этом Соединенным Штатам удается применять климатическое оружие благодаря тому, что они проводят испытания как «исследования», отметил депутат.

Ранее российские эксперты объяснили погодные аномалии в стране. По разным данным, необычно теплая зима может быть связана с глобальным потеплением или же проходом всех циклонов по северным траекториям, в результате чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Также высказывалось мнение о том, что повышение температур не стоит расценивать как первый сигнал об изменении климата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



