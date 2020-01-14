Москвичам пообещали почти столетний температурный рекорд

В четверг, 16 января, в Москве может быть побит температурный рекорд почти столетней давности. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, максимальная для этого времени температура была установлена в 1925 году. Тогда она составила чуть более трех градусов тепла. «С большой вероятностью этот рекорд будет превзойден», — отметил Вильфанд.

Так, в четверг воздух в столице может прогреться до плюс пяти градусов.

Ранее эксперты прокомментировали погодные аномалии в России. По мнению главного специалиста отдела наук о Земле РАН Нины Зайцевой, повышение температур не стоит расценивать как первый сигнал об изменении климата. «То, что происходит на протяжении десяти лет, — еще не климат. Это изменения погоды», — уточнила она. В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский не исключил связь между теплой зимой и глобальным потеплением.

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