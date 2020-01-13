Москвичам рассказали о погоде перед старым Новым годом

Плюсовая температура воздуха и небольшие осадки ожидаются в Москве в понедельник, 13 января, за день до старого Нового года. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в этот день днем будет 1-3 градуса тепла. Ожидается облачная погода во второй половине дня. Утром и днем с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, но не уточняется, какие именно.

«Ветер западный и северо-западный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет повышаться до 745 миллиметров ртутного столба», — добавил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщал, что до 13:00 вторника, 14 января, в столице будет ветер до 10 метров в секунду, до 00:00 вторника — гололедица. До этого дня в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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