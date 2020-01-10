Врач предсказал распространение болезней в России из-за аномальной погоды

Аномальная теплая погода в России в январе может привести к распространению вирусов. Об этом URA.RU сообщил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Сейчас и без того начиная с октября ходит вирусная патология», — сказал он.

Врач отметил, что бактерии гибнут на морозе. Он предсказал рост болезней среди населения на фоне продолжительного потепления.

В ноябре Щепеляев прогнозировал проблемы со здоровьем россиян из-за сильного похолодания. По его словам, иммунная система сильно страдает из-за климатических колебаний.

Ранее в Росгидромете рассказали о погоде на Крещение. По прогнозам синоптиков, крещенских 20-градусных морозов не будет. В Москве и области в ночь на 19 января температура будет не ниже минус пяти градусов, на востоке европейской России — до минус 15.

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