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23:37, 29 июня 2026Бывший СССР

На Украине мобилизовали отца-одиночку

«Страна.ua»: В Кривом Роге одинокого отца мобилизовали, пока дочь была в детском саду.
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) забрали отца-одиночку, пока его дочь находилась в детском саду. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

Как уточняется, мать отказалась от воспитания девочки и уже три года не принимает никакого участия в ее жизни, но при этом платит алименты. После раскола в семье суд решил, что дочка останется жить с отцом. Несмотря на этот факт, 34-летний мужчина числился в розыске для военкомата.

Житель два раза подавал документы, чтобы добиться права на отсрочку, однако ему отказали. Когда смена в дошкольном учреждении закончилась, директор садика вместе с девочкой отправились в ТЦК, чтобы вызволить оттуда ее отца. Поездка оказалась безуспешной. Ночь малышка проведет дома у директора детсада.

Какова будет судьба девочки и подвергнут ли ее отца насильственной отправке на фронт, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК пришли на поля под Кривым Рогом, чтобы подвергнуть насильственной мобилизации аграриев. В знак несогласия с действиями военкомов местные жители устроили митинг.

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