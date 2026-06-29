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00:13, 30 июня 2026Силовые структуры

Мать жестоко убитого в Омске студента высказалась о расправившихся над ним

Мать убитого в Омске студента Трипутень: Его заманили хорошо знакомые люди
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mert Kahveci / Unsplash

Студента, которого жестоко убили в Омске, могли заманить лишь хорошо знакомые ему люди. Об этом РИА Новости заявила его мать.

Елена Трипутень рассказала, что ее сын никогда не ночевал у друзей, а если он куда-то уходил, каждые полчаса присылал ей сообщения.

Она выразила уверенность, что выманить студента к месту трагедии мог только человек, с которым он тесно общался. «Место, где нашли тело Александра — в 15 километрах от Омска. Он туда на такси ехал. Знаю точно: к неизвестным людям он бы так далеко не отправился бы», — высказалась Елена Трипутень. При этом никого из задержанных она не знает, хотя знакома со многими друзьями погибшего, отмечает агентство.

По данным следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили расправиться со своим 20-летним знакомым — студентом одного из омских высших учебных заведений. Они заманили потерпевшего к заброшенному строению под предлогом передачи особо ценного предмета. Там они связали ему руки и ноги, потом перенесли на безлюдный участок и изрезали ножом. От полученных ударов молодой человек не выжил.

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