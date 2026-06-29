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23:35, 29 июня 2026Мир

Назван предпочтительный для России способ достижения целей СВО

Евстигнеева: Россия предпочла бы достигнуть целей СВО дипломатическими средствами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Россия считает предпочтительным, чтобы цели специальной военной операции (СВО) были достигнуты дипломатическими средствами. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются», — заявила она.

При этом, указала Евстигнеева, пока намерение западных государств нанести Москве стратегическое поражение и сдержать развитие РФ остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.

Ранее Евстигнеева заявила, что Европа должна понять, что президент Украины Владимир Зеленский хочет расширить конфликт и почти «сорвался с поводка». По ее словам, риторика Зеленского о том, что Украина защищает Европу, является «дымовой завесой» для затягивания конфликта и вовлечения в него НАТО.

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