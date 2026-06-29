Европа должна понять, что Владимир Зеленский хочет расширить конфликт и почти «сорвался с поводка». Об этом на заседании Совбеза ООН предупредила и.о. постпреда России во всемирной организации Анна Евстигнеева.
«Кто-то еще сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики? Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала она.
По ее словам, риторика Зеленского о том, что Украина защищает Европу, является «дымовой завесой» для затягивания конфликта и вовлечения в него НАТО.
Ранее Евстигнеева назвала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии дешевым шантажом. По мнению дипломата, таким образом Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт.