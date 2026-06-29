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23:06, 29 июня 2026Россия

В России прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Евстигнеева назвала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии дешевым шантажом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала дешевым шантажом угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Об этом она высказалась в ходе заседания Совбеза ООН.

По мнению дипломата, таким образом Зеленский пытается втянуть Белоруссию в противостояние. «Коллеги, это уж даже не мегафонная дипломатия, а дешевый шантаж с целью втянуть суверенное государство, Республику Беларусь, в противостояние», — сказала она.

Ранее Зеленский обратил внимание на установленные на украинско-белорусской границе ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины. Он потребовал от Минска «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям».

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