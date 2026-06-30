Евстигнеева: У России достаточно сил для противостояния Западу

Россия имеет достаточный запас сил и политической воли, чтобы продолжать противостоять попыткам Запада нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности по Украине.

По ее словам, пока страны Запада намерены нанести РФ стратегическое поражение, сдержать развитие страны и не останавливаются на этих попытках, Москва продолжить противостоять этому.

«Сил и средств, политической воли у нас достаточно», — отметила Евстигнеева. Сомнений по этому поводу не должно быть ни у кого, подчеркнула она.

Ранее Анна Евстигнеева сказала, что Россия считает предпочтительным достижение целей СВО дипломатическим путем. Впрочем, как добавила она, сейчас реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, пока на горизонте не просматриваются.