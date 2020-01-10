Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Белый дом оценил ограничение полномочий Трампа на ведение войны с Ираном
В США рассказали о новой причине падения украинского самолета
Россия заявила о готовности обсудить Иран с США
Названа самая опасная диета
Звезда реалити-шоу раскрыл истинную ориентацию коллеги и попал под шквал критики
Назван лучший плавленый сыр
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Украинцы обозлились на боксера-чемпиона из-за видео с российскими военными
Новости партнеров

Синоптики рассказали об аномальной погоде на Крещение

Перейти в «Мою Ленту»

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об аномально теплой погоде в ночь на Крещение. Об этом пишет РИА Новости.

На востоке европейской России в ночь на Крещение температура опустится до минус 15 градусов, в московском регионе — до минус пяти. По словам синоптика, обычно в этот день регистрируются морозы ниже минус 20 градусов.

Варакин отметил, что 18 и 19 января «слабый минус» будет в Орловской, Курской, Брянской, Тамбовской, Липецкой областях. При этом похолодание в европейскую часть придет из Карелии и Коми. Там, а также в Вологодской области, возможны отрицательные температуры до минус 10, на севере Коми столбик термометра может опускаться до минус 15.

В Москве и области в ночь на 19 число будет от нуля до минус пяти градусов, с минимальными осадками. «Уже к востоку минус 5-10 — то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно», — добавил синоптик.

Ранее Варакин говорил, что тепловая аномалия в России этой зимой вызвана отсутствием антициклона, который должен был сформироваться над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

Христианский праздник Крещение Господне отмечается 19 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Москвичам пообещали перемены в зимней погоде
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
07:26Сегодня

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

05:35Сегодня

Россиянам дали советы по возвращению в рабочий режим после праздников

00:09Сегодня

Власти Ухты оценили опасность пожара на нефтяном заводе

Россия00:0331 декабря 2019

Кошмар перед Рождеством

Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
23:30 9 января

Появилось видео взрыва на нефтяном заводе в Ухте

19:06 9 января

Автор статей о Путине назвал отличие жителей Новорижского шоссе от остальных 

18:58 9 января

Мертвого курьера «Яндекс.Еды» нашли в парке в центре российского города

Россия00:0731 декабря 2019

Народная воля

Какими россияне стали в 2019 году
18:16 9 января

Постройки полигона «Шиес» признали незаконными

18:09 9 января

Слепых россиян поздравили с Новым годом позапрошлогодними продуктами

18:03 9 января

Мощный взрыв и пожар произошли на российском нефтяном заводе

Россия
Синоптики рассказали об аномальной погоде на Крещение
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
«Запой полностью изолирует человека»
Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
Россиянам дали советы по возвращению в рабочий режим после праздников
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Власти Ухты оценили опасность пожара на нефтяном заводе
Все материалы
Мир
Россия заявила о готовности обсудить Иран с США
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Помпео признал отсутствие у США конкретной информации о планах Сулеймани
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
Трамп заявил о защите Европы от России
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
Трамп перестал отрицать факт глобального потепления
Все материалы
Бывший СССР
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Акция против интеграции с Россией в Минске, 8 декабря 2019 года«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Зеленский пообещал помочь родным погибших в авиакатастрофе в Иране
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
Парламент Абхазии призвал президента принять отставку
Вся жизнь — война
28 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. И до сих пор пытается ее отстоять
Зеленский созвал оперативное совещание из-за расследования катастрофы Boeing 737
Все материалы
Экономика
Назван лучший плавленый сыр
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Предсказано будущее рубля
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Еще два долларовых миллиардера появились в России
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Пожар на НПЗ «Лукойла» в Ухте локализован
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование поедания «цапком» крабов
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
Кирилл СеребренниковСудные дни
Главный киллер России, миллиардер из ФСБ и сестры Хачатурян. Главные процессы 2020 года
Бывший сотрудник российской колонии обвинил начальника УФСИН в избиении
Все материалы
Наука и техника
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Объяснено исчезновение воды на Марсе
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
США заподозрили в прямом наблюдении удара «Тора» по украинскому Boeing 737-800
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Huawei нарушила запрет на использование Google
Все материалы
Спорт
Украинцы обозлились на боксера-чемпиона из-за видео с российскими военными
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
«Это была сказка мужиков»
Как футбол стал символом мира во время Первой мировой войны
WADA обратилось в спортивный арбитраж для начала разбирательства с РУСАДА
«Платье мешало кататься, но не выигрывать»
Как первая фигуристка в истории соревновалась с мужчинами и побеждала их
Играющего за лидера чемпионата Германии футболиста обвинили в изнасиловании
Все материалы
Культура
BMW Тупака выставили на продажу
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Тарантино рассказал о поспособствовавшей его карьере режиссера роли в сериале
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина
Кино на палочке
Минкульт ежегодно тратит по семь миллиардов на русские фильмы. Это полный провал
Друг Юрия Антонова рассказал о болях и одиночестве певца
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда реалити-шоу раскрыл истинную ориентацию коллеги и попал под шквал критики
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Порнозвезда на пенсии пожаловалась на постоянные предложения секса за деньги
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Более миллиона россиян посмотрели не тот финал чемпионата мира по хоккею
Новогоднее гадание
 
Эротические модели разделись ради благотворительности
Все материалы
Ценности
Любимый дешевый бренд россиян назвал самую востребованную одежду
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Женщины массово отказались от бритья на месяц и показали результат
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Путин впервые за многие годы надел пилотку
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Наоми Кэмпбелл показала фото топлес из 90-х
Все материалы
Путешествия
Крым и Армению захотели связать авиасообщением
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Пассажир неудачно пошутил и сломал туалет на борту самолета
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Большинство россиян не вышли на работу после новогодних каникул
Все материалы
Из жизни
Женщина очнулась во время собственных похорон
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Религиозная девушка два года избегала секса с мужем из-за редкой болезни
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Ставшая миллиардершей россиянка рассказала о планах на выигрыш в лотерее
Великий обман
 
Супруги прожили в браке 64 года и умерли в один день
Все материалы
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Рождественский пробег на автомобилях Lamborghini
Aventador SVJ, Huracan Evo и Urus отправляются в заповедные уголки Италии
Автомобили, которых не могло быть
Самые невероятные машины, обязанные своим существованием фотошопу
Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Производитель машин для Компартии Китая сделал конкурента Mercedes S-Class
Из-за взрывоопасных подушек отзовут еще 10 миллионов машин
Все материалы
Дом
Покупатели квартир в Москве смирились с теснотой
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Стало известно о покупке олигархом из России «безобразного» дома в США
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Российских ветеранов захотели освободить от оплаты услуг ЖКХ
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Черные риелторы споили россиянина и продали его квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы