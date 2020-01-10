Синоптики рассказали об аномальной погоде на Крещение

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об аномально теплой погоде в ночь на Крещение. Об этом пишет РИА Новости.

На востоке европейской России в ночь на Крещение температура опустится до минус 15 градусов, в московском регионе — до минус пяти. По словам синоптика, обычно в этот день регистрируются морозы ниже минус 20 градусов.

Варакин отметил, что 18 и 19 января «слабый минус» будет в Орловской, Курской, Брянской, Тамбовской, Липецкой областях. При этом похолодание в европейскую часть придет из Карелии и Коми. Там, а также в Вологодской области, возможны отрицательные температуры до минус 10, на севере Коми столбик термометра может опускаться до минус 15.

В Москве и области в ночь на 19 число будет от нуля до минус пяти градусов, с минимальными осадками. «Уже к востоку минус 5-10 — то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно», — добавил синоптик.

Ранее Варакин говорил, что тепловая аномалия в России этой зимой вызвана отсутствием антициклона, который должен был сформироваться над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

Христианский праздник Крещение Господне отмечается 19 января.

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