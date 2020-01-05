Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.

В организации спрогнозировали, что 6 и 7 января в европейской части страны температура воздуха будет выше нормы на 4-8 градусов, в азиатской части — на 10-16. В Якутии ожидается повышение температурных значений на 20 градусов.

В Москве днем в понедельник, 6 января, будет до 3 градусов мороза, небольшой снег. На следующий день температура днем составит от минус 2 до 0, в среду, 8 января, — от 0 до плюс 2, с порывами ветра до 17 метров в секунду. С 5 по 8 января в городе местами гололедица.

Ранее синоптики предупреждали граждан об аномально теплом январе с изменчивой и ветреной погодой, температурой воздуха от 6 до 10 градусов выше нормы.

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