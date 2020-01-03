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Москвичи увидят первый в году звездопад

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В ночь на субботу, 4 января, жители Московского региона смогут увидеть первый в 2020 году звездопад — метеорный поток Квадрантиды. Об этом 3 января рассказал РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ожидается поток до 120 метеоров в час, то есть 1-2 метеора в минуту. «Предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», — отметил Леус.

Область вылета метеоров находится в созвездии Волопас. Звездопад лучше наблюдать после полуночи. Москвичам и жителям Подмосковья советуют смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба.

Метеорный поток получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.

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