Загадочному поднятию купола с челябинским метеоритом нашли объяснение

Загадочный подъем защитного купола с челябинским метеоритом в Историческом музее Южного Урала был связан с техническим сбоем. Так случившее изданию «Подъем» объяснил пресс-секретарь учреждения Айвар Валеев.

По его словам, к случившему не причастен человек. «Может, сектанты напускали каких-то флюидов, зарядили пространство. Но человеческое участие в происшествии исключается, имел место технический сбой (мы же материалисты)», — уточнил работник музея.

Он отметил, что при подъеме купол немного перекосился и остановился на высоте в 10 сантиметров. Чтобы опустить его, электрику пришлось сначала поднять конструкцию на максимальную высоту в 20-25 сантиметров.

Издание пишет, что даже спустя несколько дней после инцидента некоторые сотрудницы музея продолжают испытывать «мистические переживания», с ними проводят беседы.

Ранее на своей странице в Facebook Валеев рассказал, что днем 14 декабря бокс с метеоритом по непонятным причинам сам открылся, хотя обычно это очень сложно сделать. Произошедшее мужчина назвал мистикой.

15 февраля 2013 года в небе над Челябинском взорвался метеорит. При входе в атмосферу Земли его диаметр был около 17 метров, масса — 10 тысяч тонн. От ударной волны во многих домах выбило стекла. Пострадали 1615 человек. Основная часть астероида упала в озеро Чебаркуль. Наиболее крупные из найденных фрагментов были переданы в исторический музей Челябинска.

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