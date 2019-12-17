Защитный купол с челябинским метеоритом загадочно открылся и попал на видео

Сотрудники исторического музея в Челябинске заявили, что стали свидетелями загадочного поднятия защитного купола над метеоритом, упавшим в городе в 2013 году. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

Чтобы задокументировать произошедшее, работники составили акт. В нем сказано, что 14 декабря в 15:30 по местному времени бокс сам по себе открылся на глазах у смотрительницы музея. Сработала сигнализация на посту охраны, после чего на место пришли охранник, электрик и дежурная сотрудница. Затем купол закрыли при помощи пульта. Произошедшее также запечатлели камеры наблюдения, запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Валеев отметил, что обычно бокс с метеоритом открыть очень сложно и «это целая эпопея». «Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся», — уточнил он, добавив, что спустя несколько дней смотрительницы все еще в шоке.

Произошедшее мужчина назвал мистикой. По его словам, накануне инцидента в учреждение приходила «спокойная» группа поклонников метеорита. До этого, летом, посетители устроили «натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали».

Метеорит взорвался 15 февраля 2013 года в небе над Челябинском. Взрывной волной выбило окна в зданиях, пострадали несколько сотен людей. Основная часть обломков упала в озеро Чебаркуль. В музей были переданы наиболее крупные найденные фрагменты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!