Загадочный объект в небе над Россией попал на видео

В небе над Нижегородской областью пролетел светящийся объект. Кадры небесного явления запечатлела камера видеорегистратора, видео появилось в социальных сетях, передает РЕН ТВ.

По мнению очевидцев, полет яркого объекта больше всего похож на падение метеорита, однако точных данных об этом пока нет.

Портал «TemaNN.ru» сообщает, что «метеорит» наблюдали жители Арзамаса, Дивеево, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Летящий с большой скоростью светящийся объект нижегородцы увидели 20 апреля около 20.00. При этом аналогичное явление в это время наблюдали жители Ивановской области.

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