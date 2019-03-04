Раскрыта природа таинственных сигналов из космоса

Европейские астрономы объяснили природу загадочного космического явления, известного как FIRST J141918.9. Он представляет собой объект, который испускает медленно затухающее радиоизлучение. Выяснилось, что он возник в результате необычного гамма-всплеска — выброса энергии взрывного характера, — который не произвел обнаруживаемые на Земле гамма-лучи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили FIRST J141918.9 с помощью интерферометрического массива радиотелескопов в составе Европейской РСДБ-сети на частоте 1,6 гигагерца. Оказалось, что транзиент является компактным радиоисточником с плотностью потока излучения в 620 микроянских (один янский равен 10 в минус 26-й степени ватт на квадратный метр, умноженный на один герц). Он расположен в 283 миллионах световых лет от Земли, его размер достигает 5,2 светового года в поперечнике.

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Существует несколько гипотез, объясняющих происхождение FIRST J141918.9. Согласно одной из них, объект является плерионом, то есть оставшейся от сверхновой туманностью, которую подпитывает энергией магнетар — нейтронная звезда, обладающая чрезвычайно сильным магнитным полем. Однако он также может быть послесвечением мощного гамма-всплеска — процесса, который обычно протекает в течение нескольких секунд и представляет собой узкий луч гамма-излучения, испущенный при катастрофических событиях (коллапса массивной звезды или столкновения нейтронных звезд).

Ученые выяснили, что характеристики FIRST J141918.9 соответствуют джету, выброшенному из источника долговременного гамма-всплеска. Транзиент по некоторым характеристикам подобен другому загадочному явлению: повторяющемуся быстрому радиовсплеску FRB 121102. Однако он отличается от него более сильным затуханием яркости и скоростью расширения. Эти свойства опровергают версию о плерионе.

Быстрый радиовсплеск представляет собой явление, которое продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Некоторые ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например, сверхновой. Однако один из источников — FRB 121102, расположенный в карликовой галактике в трех миллиардах световых лет от Земли, — испускает повторяющиеся радиосигналы, чему ученые пока не нашли достоверного объяснения.

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