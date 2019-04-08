Замеченный над Красноярском светящийся шар оказался метеоритом

LOST ACCOUNT / YouTube

Пролетевший над Красноярском светящийся объект, вероятнее всего, был небольшим метеоритом, который сгорел в атмосфере. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского госуниверситета (СибГУ) имени Решетнева, сообщает «Интерфакс».

«Скорее всего, это был болид диаметром 2-3 метра. Никакой угрозы людям не было», — отметили в вузе.

В сообщении сказано, что над региональной столицей метеор пролетел беззвучно, однако жители Канска Красноярского края могли слышать звуки, напоминающие взрыв. В университете сделали вывод, что космический объект сгорел именно там.

Светящийся шар пронесся над городом 6 апреля. Он появился в небе на несколько секунд и исчез после двух ярких вспышек. Один из очевидцев снял явление на свой автомобильный видеорегистратор.

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