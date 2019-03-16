В Сибири заметили похожий на метеорит объект

Светящийся объект, похожий на метеорит, зафиксирован в ночь на 16 марта в небе над Красноярским краем. Видео с неустановленным объектом опубликовано на YouTube-канале «Родная Эвенкия».

Инцидент произошел недалеко от поселка Тура. На кадрах, снятых на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля, видно, как объект быстро пролетает по небу и скрывается за горизонтом.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району подтвердили «Интерфаксу», что видели объект, но не располагают оперативной информацией. Рассматривается версия, что это была отделившая от ракеты ступень, однако не исключается вариант с метеоритом.

Отмечается, что в близлежащих районах не было зафиксировано сейсмической активности.

В конце января похожий на метеорит объект был замечен в небе недалеко от города Апатиты Мурманской области.

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