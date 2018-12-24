Разрушения от «громадного метеорита» на Дальнем Востоке объяснили

Снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области вызвано сходом оползня, а не падением метеорита. Об этом заявил РИА Новости специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» Ярослав Коршунов.

По его словам, приток действительно снизился, в районе ручья Малый Сандар случился оползень. «Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали», — сказал Коршунов.

В районе ГЭС действует локальная сейсмологическая сеть, «картинка по станциям ровная», отметил представитель предприятия. По его словам, станция работает в штатном режиме.

Ранее глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил, что несколько дней назад в Хабаровском крае упал метеорит и разрушил вершину сопки, скала которой перекрыла русло реки Бурея. «Судя по всему, метеорит был громадный», — отметил чиновник.

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