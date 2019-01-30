Яркий неопознанный объект пролетел в небе над Заполярьем

Один из жителей Апатитско-Кировского района Мурманской области стал очевидцем падения неопознанного яркого объекта и снял это на камеру видеорегистратора. Запись опубликована в паблике «Суровая реальность | Апатиты Кировск Мончегорск» во «ВКонтакте».

В разговоре с «Российской газетой» мурманский астроном Виктор Трошенков предположил, что это был спорадический болид, то есть случайный метеорит. Он добавил, что ежедневно в атмосферу Земли из космоса выпадает около 100 тысяч тонн метеоритного вещества, большая часть которого сгорает при падении. Вспышки метеоритов можно увидеть ночью при ясной погоде.

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