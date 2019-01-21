Жителям российского села пригрозили наводнением после «падения метеорита»

Власти Хабаровского края заявили о необходимости расселить жителей села Чекунда, которому грозит затопление после схода оползня, принятого за падение метеорита. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает официальный сайт правительства региона.

«Мы по Чекунде понимаем, что это село и сейчас в зоне затопления. Там ничего строить нельзя, даже дамбу», — заявил заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук.

Уточняется, что в зоне риска также находится село Эльга, в котором, как и в Чекунде, проживает более 100 человек. По предварительным данным, там существует вероятность подтопления автодороги, основания опор ЛЭП и железнодорожной насыпи. Прогноз по данному населенному пункту ученые должны составить до 30 января.

Специалисты уверены, что единственным вариантом очистки русла реки от завалов является проведение взрывных работ. При этом ситуация в любой момент может выйти из-под контроля: так, высока вероятность, что произойдет обрушение оставшейся части сопки.

Также отмечается, что во время взрывных работ, которые будут производить военные, может подняться волна высотой до 20 метров, по льду пойдут трещины. Находиться в это время на реке опасно для жизни. Сейчас перепад уровня воды выше и составляет ниже завала более шести метров.

В декабре 2018 года глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил, что несколькими днями ранее в Хабаровском крае упал метеорит и разрушил вершину сопки, скала которой перекрыла русло реки Бурея. Позже стало известно, что это было вызвано сходом оползня.

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